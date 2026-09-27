Sophie Hinners vliegt naar winst in GCT Wenen

Mirjam Hommes
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Sophie Hinnrs met Iron Dames Combella. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Mirjam Hommes

Sophie Hinners won vanavond met Iron Dames Combella (v. Cornet du Lys) onder kunstlicht de GCT van Wenen in Oostenrijk. Het is haar eerste Global GP overwinning. De tweede plaats was voor Peder Fredricson en de zestienjarige Alcapone des Carmilles (v. Diamant de Semilly), Olivier Philippaerts tekende voor plaats drie met het tienjarige talent Hipster SV (v. Corporal VDL).


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