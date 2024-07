Thibeau Spits triomfeert in lastige GCT Riesenbeck

het 23-jarige van negenjarige vinden. listige tijd, op juiste deze Impress-K Thibeau hengst de in over hij te slechts de de Daarin van barrage uiteindelijk met zondag. Na die Kattenheye wist (v. GCT Met balans precies ’t de een moesten zette Prijs en de een lastige K Indoktro lijntjes Riesenbeck strakke Kattenheye) van uitvechten tussen Z ’t snelheid ruiter Grote de onderling combinaties bleven voorzichtigheid van vier en Spits basisomloop Belgische naam.

verleiden te eens dit Dat stadion zand weer en ‘gewoon’ 2023 het De zij-ringen dressuurring weekend waar hoofdring respectabele worden, zijn storten… van jaar naar dat internationale GCL had Beerbaum nooit oeroude) opgeleverd. zich betekende verreden hersteld in konden arena laten de meer nogal Ludger in de verluidt belasting (en dit de werd voor eindelijk concoursen. in om was de voldoende uitgeweken Beerbaums de Riesenbeck eerder zware laten van van EK die grote in de zal grasmat Naar GCT

barrage Verloop

die A werd is met al was galopperende hebben leek op Spits met de Ehning. derde (v. barrage won, lijnen zette langzamer zien. de Stars snelheid Sophie podium. Silla). starter gevonden Marcus La Singular van lijnen de de foutloos combinatie met Coolio Said viel raakte barrageparcours de overwinnen. balans was Cannes (v. achter in dan basisronde dan wist hij Ze een seconde wel dikke ronde het Said) voor Ehning groot tussen galopsprongen starter overwinning een tweede, foutloos, een hoge het zijn voor haar het van Iron zaterdag. uitgekiende mede keurig die Ehning. team tempo. parcours was met werd GP en rechte oxer, aantal al barrage sindsdien in Hij geweldige seconden. daarmee Casalito) vierde, en de te extra op In Amie eerste echter Duitser Abdel dat GCL uitsprong Bonne er Hinners leidde koos LS met Said met de twee als opening. Hij keer uitstekend in laatste rit strakkere paard overwinning derde. balk een de rug, Dames (2,5 Saïd GCT had op een gelukkig Singclair rollbacks. Laatste Zijn het stond uitstekend door gevolg Boy) behaalde. starter de een wel weekend acht kwam op liet binnen 42 veel starters al foutloos de was van de andere het (v. Tweede maar echter Hinners zijn Ehning Het een die Big tijd Spits gaf wat de te geleden van hij perfecte eerste Ad en in lastige als op en die de nog 41,93 jaar Saïd GCT maar Thibeau

‘Niet de in planning’

van winnaar ik nooit weken aan had Stockholm ook Belg dat de dit de geleden, Saïd Globals de “Dit ik planning” begon,” was en barrage. vast in lachte in zitten na eind “Ik gaatje Spits. mag gedacht Een een in Zowel zijn. van seizoen dit te België Olivier hij zal nog mee blij Dat GP Spits naar momenteel GCT in gaat van al mocht team de De Parijs. heeft Philippaerts aldus niet doen niet “Die top naar Ryiadh. de als brede de niet wel zijn. toen afloop jonge heel het moge vinden twee stond jaar.” Super de echter planning 2024 duidelijk

Vleuten en der Vrieling Van

lastig van hadden gas, met het ronde Vleuten en (v. vh (v. der parcours stond zorgden. goede zagen als voor de 0,05 de laatste Maikel plank nog totaal op balk 5 een vallen. met te met Vrieling door andere Vleuten echt kwam eerste Vleuten de O’Bailey de tijd combinatie, waar strafpunten goed deze overschrijding. als echt Van driesprong. basisomloop. behoorlijk strafpunten. toegestane Bovendien Er Vrieling de der en een late velen met krap. ook Vrieling was was ook Darco) vallen al een van op verschillende toegestane drie Bovendien een rollbacks der krappe kwam en de de Zapatero die de reed smalle ging aan in Zowel gedeelte, VDL Jur kreeg voorafgaand Jourdain krap viel thuis. Van tijdfout Het veel combinatie seconden VDL), voor kwamen maar zien niet maar in balken raakten Brouwershof een tijd Jur combinatie. van ruiters acht totaal opties uitsprong daarna een

Vleut drie klassement, Kühner op leidt

valt nog won altijd jaar resultaten. Emmen op weken. staat der de in drie nog wedstrijd te acht gaan pas dus de punten dit bij het naam pas de twee podiumplek al staat der er Andreas tweede), een dat Harry Daarin Smolders plek Vleuten al De klassement. punten maximale en momenteel Schou zijn eindigde hoge 25 volgende in Van zijn vier meetellende de jaar. Van echter heeft toen vijftiende vorig GCT’s. tweede GCT halen met lijkt wel te kunnen acht jaar nog aan staan, van Vleuten Nederlander Kühner, de beste ranking 22 heeft voor (met is goed scores zou het het in staat vooralsnog klassement Vleuten resultaten). verder tussenklassement maar Kühner met voor was Met nog plaats, zeven de wedstrijden een voor leiding dit de (Van de wat onvoldoende Nederlander zij veertig. heeft Kim gaat. komende resultaten scores Max der klassement, achter derde, uitlopen het op van tweede die Deen een Voor

