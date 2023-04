Topprestatie Maikel van der Vleuten en Beauville Z: Derde in LGCT Grand Prix Miami Beach

Terwijl de zon eindelijk volop scheen op het strand van Miami konden de ruiters van start in de LGCT Grand Prix. Katrin Eckermann schreef geschiedenis door voor het tweede jaar op rij met Cala Mandia (v. Capistrano) te winnen. Maikel van der Vleuten leverde een topprestatie met Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) en werd derde. Van der Vleuten voert nu met 64 punten het individuele klassement aan.

Voor de Duitse Katrin Eckermann kon de Grand Prix niet beter verlopen. Vorig jaar gooide ze hoge ogen met de toen negenjarige Carla Mandia en gisteren herhaalde dit zich. Voor het tweede jaar op rij wist Eckermann met de dochter van Capistrano de LGCT Grand Prix van Miami Beach te winnen. Met een tijd van 40.26 seconden wist Eckermann haar zes concurrenten achter zich te houden. Eduardo Alvarez Aznar en Bentley De Sury (v. Sunday de Riverland) werden in 41.22 seconden tweede.

Beauville Z N.O.P.

Maikel van der Vleuten en Beauville Z hebben dit weekend duidelijk hun visitekaartje afgegeven. De combinatie sprong al fantastisch in de GCL, waar ze mede dankzij hun snelle foutloze ronde bijdroegen aan de teamwinst van Madrid in Motion, en werden ze individueel vierde. In de LGCT Grand Prix bleef de combinatie opnieuw foutloos en kwamen terug in de zevenkoppige barrage. Van der Vleuten mocht als laatste van start maar kon niet aan de tijd van Eckermann komen. Absoluut geen schande want met de geklokte tijd van 41.35 seconden werd de combinatie derde en namen ook nog eens 45.000 euro mee naar huis.

Emotionele Eckermann

Katrin Eckermann heeft met haar overwinning nu een winstpercentage van 50%. De amazone had geen woorden voor haar fantastische merrie. ”Wat kan ik zeggen, ik heb het weer gedaan en ik heb er geen woorden voor. Het was een lastige week met het extreme weer maar dat we het dan zo kunnen afsluiten is abnormaal. Het gevoel om voor het tweede jaar op rij te winnen is onbeschrijfelijk.”

Podium LGCT Grand Prix. Foto: Stefano Grasso/LGCT Miami Beach

Uitslag

Bron: Horses.nl/ persbericht