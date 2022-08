Vijfde plek voor Jur Vrieling in GCT-Grand Prix Valkenswaard

Na zijn derde plaats in Londen vorige week, eindigde Jur Vrieling vanavond op de vijfde plaats in de twaalfde Global Champions Tour Grand Prix van het seizoen in Valkenswaard. In de Tops International Arena ging de winst naar de jonge Ier Michael Pender met HHS Calais. Vrieling kreeg met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) een springfout in de barrage. Dankzij de vijfde plaats in deze etappe van de Tour stijgt Jur naar de vijfde plaats in de tussenstand van de Global Champions Tour.

De wedstrijd in Valkenswaard, thuis bij Jan Tops, in de Tops International Arena is de enige Global Champions Tour wedstrijd op Nederlandse bodem. Naast Vrieling wist ook Johnny Pals zich samen met zeven concurrenten te plaatsen voor de barrage.

Pals en Charley (v. Calido) hadden het geluk niet aan hun zijde in de finale en eindigden op plaats 9. Vrieling ging voortvarend van start met Fiumicino van de Kalevallei. Echter halverwege tikte de zoon van Plot Blue een balk naar beneden. Daarmee eindige de combinatie van SF Equestrian op de vijfde plaats. Daarmee verdiende Vrieling een mooie 17.000 euro en 32 punten voor de ranking van de Global Champions Tour 2022. Vrieling stijgt binnen een week van de achtste naar de vijfde plaats in de tussenstand met nog drie wedstrijden te gaan in de Global Champions Tour.

De overwinning ging naar de jonge, talentvolle Ier Michael Pender met de Iers gefokte ruin HHS Calais.

Bron: KNHS