Global Champions van Montreal afgelast

De lokale organisator van de Global Champions Tour of Montreal heeft aangekondigd dat ze niet in staat zijn om de Canadese etappe door te laten gaan. Het evenement stond gepland voor 19 t/m 22 september 2019.

Het is vooralsnog niet precies duidelijk waarom de organisatie niet kan leveren. “De noodzakelijke voorwaarden voor de wedstrijd waren niet in orde” zo staat in het persbericht. Het zou de eerste keer zijn dat een etappe van de Global Champions Tour in Montreal werd verreden.

Bron: Persbericht / Horses.nl