Glock’s London neemt afscheid van de sport in Geesteren

Het Glock Horse Performance Centre maakte zojuist op hun Facebook-pagina bekend dat Glock's London (v.Nabab de Reve) afscheid zal nemen van de sport op CSI Twente. De Nabab de Reve-zoon die in de Eurocommerce veiling voor 8,6 miljoen euro exclusief kosten van hand verwisselde, gaat daarmee op zeventien-jarige leeftijd met pensioen.

Met twee zilveren medailles op de Olympische Spelen van Londen in 2012 en de gouden team medaille op de Wereld Ruiterspelen van Caen in 2014 op zak, staat in Geesteren dit jaar zijn afscheid gepland. De laatste jaren werd de hengst nog gedoseerd ingezet. In 2016 droeg London met Gerco Schröder nog zijn steentje bij aan de winst in de FEI Nations Cup van Falsterbo. Een jaar later in 2017 schreef het duo de 1,60m Grand Prix van Salzburg op hen naam en vorig jaar pakten London en Gerco nog een vierde prijs in de 1,55m Grote Prijs op de terreinen van Glock in Villach.

Interview Tubantia

In een interview met de Tubantia vorige maand vertelde Gerco nog dat de hengst nog super fit was, maar wel een dagje ouder werd. De ruiter zei: “Uit respect naar hem toe wil ik alleen de grootste concoursen met hem doen. Daarom gaan we de komende tijd kijken wat zijn toekomst zal zijn.” Nu blijkt dat aan die toekomst in de sport een einde gaat komen op CSI Twente. Gerco zei op de Facebook-pagina van Glock: “Hij verdient een hele grote dank je wel en ik ben blij dat we hem die geven op de CSIO5* van Geesteren.” London zal zich volledig op de dekkerij gaan richten: “Ik kijk uit naar de vele prachtige veulens van deze geweldige hengst,” besloot Gerco.

Bron: Facebook/Horses.nl