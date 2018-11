GMB Competitie: Canseco opnieuw op kop bij de zes- en zevenjarigen

In Bathmen werd vandaag de laatste selectiewedstrijd voor de finale van de GMB competitie in Lichtenvoorde verreden. Bij de zes- en zevenjarigen ging Ernesto Canseco er, na de eerste selectiewedstrijd van het seizoen al te winnen, wederom met de overwinning vandoor.

Canseco won met de door H.H. de Vries gefokte Houlana V.S. (v. Glasgow van ’t Merelsnest) al de eerste selectiewedstrijd in Denekamp. Ook nu was de in Nederland-woonachtige Braziliaan in Bathmen de sterkste van het deelnemersveld. 37,98 was zijn tijd, waarmee de ruiter precies een seconde sneller was dan de nummers twee in het twee-fasen parcours Jan Diepman en Honnarissa (v.Inshallah de Muze). Een derde plaats was er voor Steven Veldhuis en de Zambesi-nakomeling Hummer.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Facebook/Horses.nl