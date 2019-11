GMB Luttenberg: Roos Hansman opnieuw aan kop

Op de GMB-selectiewedstrijd voor jonge springpaarden in Luttenberg was het opnieuw Roos Hansman die een rubriek op naam schreef. Bij de vierjarige paarden won ze de selectie met Kalibra S. (v. Corland). Vorige week was Hansman al succesvol in Laag Soeren bij vijfjarigen rubriek.

De fokker van Kalibra A is J. Stummel uit het Overijsselse Staphorst. De grote vos had een totaalscore van 24,5 punten en onderscheidde zich door haar techniek en vermogen, waarvoor ze een 8,6 als waardering kreeg.

De vakjury, die bestond uit Daan van Geel en Jack Broek, gaven de een-na-hoogste waardering bij de vierjarigen aan Henri Stegeman met de door Minne Hovenga gefokte Kybalia SMH (v. Baltic VDL). De bruine kwam uit op een totaal van 24,3 punten. Als derde mocht Melvin Greveling zich opstellen met de Zangersheide gefokte Vivant (v. Vivald Ick) met een score van 24,2 punten.

Selectief parcours voor vijfjarige paarden

De vijfjarigen kregen door Sjack Meuleman een selectief parcours voorgeschoteld. Dit leverde

toch nog twintig foutloze combinaties op. De rubriek werd gewonnen door Miranda Spronk-Rienties met Wezenberg’s Justine (v. Mr. Blue). De tweede plaats ging naar Tim Breeschoten

met Jasper (v. Cidane), gevolgd door Zoï Snels met Jandino (Dexter R.).

Hurricane naar winst

Bij de zes- en zevenjarigen was het Age Flapper, die in eerdere selectiewedstrijden al meermaals in

de top 3 eindigde, die de snelste tijd noteerde. Met Hurricane (v. Inshalla De Muze) legde hij

de tweede fase af in 37,69, wat hem de winst opleverde. Als tweede mocht routinier Jurgen

Stenfert zich opstellen met Iletto JB (v. I’m Special De Muze), voor Ben Anholts met de door

de familie Anholts zelf gefokte Impala (v. Zambesi)

Uitslag 4 jarigen

1 Roos Hansman met Kalibra S – KWPN Corland x Phin Phin)

Fokker: J. Stummel – Staphorst 24,5 (8,6/7,3)

2 Henri Stegeman met Kybalia SMH – KWPN (Baltic VDL x Chin Chin)

Fokker: Minne Hovenga – Jelsum 24,3 (8,0/8,3)

3 Melvin Greveling met Vivant – Zangersheide (Vivald Ick x Diamant de Semily)

Fokker: High Jumper SPRL – Olne Belgie 24,2 (7,9/8,4)

Uitslag 5 jarigen

1 Miranda Spronk – Rienties met Wezenberg`s Justine – KWPN (Mr. Blue x Grannus)

Fokker: B. Wezenberg – IJsselmuiden 0/0/37,69

2 Tim Breeschoten met Jasper – KWPN (Cidane x Sam R)

Fokker: G.J. Pleyter – Oldebroek 0/0/37,90

3 Zoï Snels met Jandino – KWPN (Dexter R x Sam R)

Foker: D.E. en R. de Krijf en R.van Minnen – Zuidwolde 0/039,17

Uitslag 6&7 jarigen

1 Age Flapper met Hurricane – KWPN (Inshallah De Muze x Ahorn)

Fokker: Fam. Kuperus – Beetsterzwaag 0/027,53

2 Jurgen Stenfert met Iletto JB – KWPN (I'm Special de Muze x Voltaire)

Fokker: B.J. Huirne – Betrum 0/0/27,63

3 Ben Anholts met Impala – KWPN (Zambesi x Burggraaf)

Fokker: W. Anholts – Schoonebeek 0/0/28,57

Bron: Persbericht / Horses.nl