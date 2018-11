GMB Luttenberg: Snels met AES-goedgekeurde Jappeloup TN ruim aan kop

De AES-goedgekeurde hengst Jappeloup TN kwam zag en overwon in de GMB competitie in Luttenberg. De zoon van Calvaro Z overtuigde in de rubriek voor vierjarige paarden. Lieke Ophof won opnieuw met Imago (v. Van Gogh) bij de vijfjarigen en Bas van den Burg was op Hilke (v. Eldorado vd Zeshoek TN) de beste bij de zes- en zevenjarige springpaarden.

De vakjury bestaande uit Kristian en Liza Houwen-Tiebot waardeerden het optreden van Zoi Snels met Jappeloup TN, die gefokt werd door Wilfried Nijhof uit Haaksbergen, met een 8.8 voor techniek en vermogen en een 9 voor het gaan tussen de hindernissen. Met een totaal van 26,4 punten trokken ze overtuigend de winst naar zich toe.

Jarostar zeker van finale

Op de tweede plek eindigde Femke van Berkel met Jarostar (v. Starpower) die voor hun prestatie, respectievelijk een 8.5 en een 7.8 ontvingen. Doordat Femke alle selectiewedstrijden heeft gereden en in Laag Soeren met hetzelfde paard derde werd, heeft zij zich met zekerheid geplaatst voor de finale tijdens Jumping de Achterhoek in Vragender. Derde werd Alwin Berendsen met de fijn springende schimmel Jaguar (Napels x Boreas), (8,2/8,2).

Ophof en Imago winnen opnieuw

Bij de vijfjarigen was het wederom Lieke Ophof met Imago die aan het langste eind trok. De bruine ruin, gefokt door de familie Ophof, is niet alleen heel snel van zichzelf, maar denkt en werkt ook zeer goed mee. Dit resulteerde in twee foutloze rondes en een barragetijd van 30,16 seconden. Jan Beens met Idieta (v. Indoctro) deed er iets langer over en hadden 30,84 nodig voor het barrageparcours. Derde werd de voor Alan Waldman rijdende Braden James met I am Special CB (v. I’m Special de Muze) in 31,83 seconden.

Zes- en zevenjarigen rubriek

De zes- en zevenjarigen rubriek viel ten prooi aan Bas van den Burg met Hilke. Met de zesjarige merrie van Eldorado van de Zeshoek reed hij een uitgekiende tweede fase. Hiermee wist hij Braden James met de Quality Time-dochter Haley met bijna een seconde achter zich te laten. Als derde mocht Frank Buitenhuis zich opstellen met de door W. Hogeslag gefokte zevenjarige merrie Guardian (v. Nabab de Reve).

