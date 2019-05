Goede Nederlandse resultaten in Hardenberg

Terwijl Frank Schuttert in Madrid de koningscup veroverde, stonden voor zijn broer en vader in Duitsland ook een paar internationale proeven op het programma. Samen met Kevin Jochems behaalden de Nederlanders mooie resultaten in het Hardenberger Burgturnier.

Jan Schuttert reed met Good Farming HS (v. Carrera VDL) naar de tweede plaats in de tweefasenwedstrijd over 1m40. De winst in deze rubriek was voor Lisa Schwarte met Lullaby P. (v. Lugato).

Hendrik-Jan Schuttert kwam met KWPN-hengst Expensive (v. Unaniem) tot de barrage in het 1m60. De Nederlander legde daarin beslag op de vijfde plaats en ruim 3.000 euro. De winst en de auto ging naar Finja Bormann met A crazy son of Lavina (v. Azzuro Classico).

Kevin Jochems werd in het zadel van Kyamant van ’t Spieveld (v. Diamant de Semilly) vierde in de proef direct op tijd over 1m50. Deze rubriek ging naar Quidam’s Rose (v. Quidam), gereden door de Duitse Julia Plate.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl