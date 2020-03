Goedgekeurde Zirocco Blue-zoon naar Rolf-Göran Bengtsson

Zoals alle andere ruiters heeft ook de Zweedse Rolf-Göran Bengstsson een onverwachte wedstrijdpauze. Tijdens een training in zijn buitenpiste in het Duitse Basten toont Bengtsson op een nauwkeurige wijze zijn nieuwe troef. Namelijk de goedgekeurde Zirocco Blue-zoon Zuccero (mv. Caretino), in eigendom van het Holsteiner Verband.

De achtjarige hengst uit dezelfde merrielijn als top vererver Chin Chin (v.Constant), werd eerder uitgebracht door stalruiter Bart van der Maat, die sinds 2016 voor stal Bengtsson rijdt. “Ik heb hem nog maar sinds kort onder het zadel. Voorheen reed mijn ruiter Bart van der Maat hem tot het 1.40m niveau, Maar nu is het de bedoeling dat ik hem verder zal uitbrengen.” zegt Bengtsson en vervolgt:” Zuccero is een zeer dynamisch paard, elastisch, vlug en denkt goed mee. Hij is fijn te rijden en heeft veel positieve eigenschappen. Ik denk dat hij in de toekomst veel goeie dingen zal laten zien.”

Hier Rolf-Göran Bengtsson met Zuccero

Bron: Hippson