Goldstein overtuigend naar overwinning WEF 5* GP

Danielle Goldstein schreef gisteravond, net als vorig jaar, op het World Equestrian Festival overtuigend de 5* Grote Prijs op haar naam. De geboren Amerikaanse en sinds 2010 voor Israel uitkomende amazone was haar collega's na een barrage de baas.

Goldstein plaatste zich met Lizziemary (v.Cabri d’Elle) samen met vijf anderen voor de barrage. Het duo zette in de barrage een super snelle tijd neer van 37,76. Dit was uiteindelijk snel genoeg voor de overwinning en de combinatie pakte daarmee de hoofdprijs van 129.000 dollar (113.807 euro).

Top zes

Net achter Goldstein eindigde Alex Granato met een tijd van 39,51. De Amerikaan stond begin deze maand met Carlchen W (v.Chacco-Blue) op kop in de Wereldbeker in Wellington, maar deze keer moest het duo genoegen nemen met een tweede plaats. Nayel Nasser eindigde met Lucifer V (v.Lord Pezi) als derde en maakte het podium compleet. Emil Hallundbaek (Chalisco), Mario Deslauriers (Bardolina) en Kent Farrington (KWPN’er Creedance) bezetten de plekken vier, vijf en zes in het hoofdnummer.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl