Gouden paar Morssinkhof – G-Vingino-Blue wint Silver Tour GP Oliva

Met haar paard G-Vingino-Blue (v. Zirocco Blue) werd Skye Morssinkhof in augustus Nederlands kampioene Junioren. De amazone uit Hierden zette haar succesreeks voort, na onder meer een GP zege in Valkenswaard, op de tour in Oliva. Vanmorgen pakte ze met de dochter van Zirocco Blue de zege in de Silver Tour Grand Prix in de Spaanse plaats.

Skye Morssinkhof kwam met G-Vingino-Blue als snelste uit de bus van de veertien man sterke barrage van de 1,40m Silver Tour finale. Morssinkhof stuurde haar negenjarige merrie in 41,51 seconden over de finish. De amazone bleef de altijd snelle Duitser David Will twee tiende voor. Will had met Babalou HD (v. Balous Bellini) 41,70 seconden nodig.

Derde werd Vincent Lambrecht uit België met de Toulon-zoon Theo Duc T&L Z in een tijd van 42,47 seconden. De Noor Pål Flam zat daar met zijn 42,54 seconden ook nog dichtbij. Hij had de achtjarige Guust van den Katten Eeck (v. I’m Moerhoeve Star) onder het zadel.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl