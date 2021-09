De 2* Grote Prijs van Bonheiden ging zaterdagavond naar de Ier Richard Howley met Arlo de Blondel (v. Dollar de la Pierre). De Ier was met een halve seconde de snelste in de barrage van deze 1m45 rubriek. Jack Ansems en Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue) werden tweede, Jody van Gerwen was met Inebelle van 't Welthof (v. Takashi van Berkenbroeck) derde.