GP Fontainebleau voor Balsiger – Emmen scoort hattrick in 1m40

Een eventueel Zwitserse landenteam wordt zo langzamerhand zeer indrukwekkend. Behalve nummer één van de wereld Steve Guerdat (die vandaag in Gorla Minore de GP won) en Europees Kampioen Martin Fuchs, is hun landgenoot Bryan Balsiger ook steeds nadrukkelijker aanwezig op de grote concoursen. Vandaag won de jonge Zwitser de 2* GP van Fontainebleau met Clouzot de Lassus (v. Ugano Sitte).

Balsiger moest als eerste van start in de Franse barrage, maar zette direct een onklopbaar nulrondje neer. De andere zeven starters konden er niet meer aankomen. Tweede werd Fransman Olivier Perreau met GI Events Dolce Deceuninck (v. Toulon). De derde plek was voor de Brit Matthew Sampson die op DSP Colfosco (v. Check In 2) aan de start kwam.

Hattrick voor Emmen en Encore in CSI 2*

In de GP kreeg Kim Emmen een balk met Jack van het Dennehof (v. Toulon), waardoor de barrage buiten bereik bleef. Zondagochtend vroeg reed ze echter naar haar derde 1m40 overwinning in drie dagen met de supersnelle merrie Encore . De ‘kleine’ Grand Prix was na de overwinning in de inlooprubriek én de kwalificatie een kroon op Emmens werk. Dit keer was het gat met de concurrentie ‘slechts’ een dikke seconde, de afgelopen dagen zat ze er steeds twee seconden voor. Encore is duidelijk een merrie om in de gaten te houden, flitsend snel en bovendien foutloos.

Op de tweede plaats eindigde de Brit Matthew Sampson met de onuitspreekbare Iers gefokte Curraghgraigue Obos Flight (v. Obos Quality 004). De derde plek was voor thuisruiter Laurent Guillet met Sultan du Chateau (v. Kannan). Bryan Balsiger werd hier vierde met Ak’s Courage (v. Chepetto C).

Uitslag GP

Uitslag 1m40

Bron: Horses.nl