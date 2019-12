GP Hessen voor Jan Wernke, Ivo Biessen springt naar derde plaats

Met de inmiddels zeventienjarige Queen Mary 10 (v. Contendro I) reed Jan Wernke een wat rommelige, maar zeer snelle barrage om de Grote Prijs van Hessen voor zich op te eisen. Ook de tweede plaats ging naar een Duitse combinatie: Angelique Rüsen met Arac du Seigneur (v. Ogano Sitte). Verrassend derde was Ivo Biessen met de pas achtjarige Lorenta (v. Cardento).

Slechts vijf combinaties hadden zich weten te plaatsen voor de barrage van de Grote Prijs van Hessen over 1m55. Biessen was met Lorenta de eerste starter. Het oogde wel erg voorzichtig allemaal, maar de jonge merrie sprong een uitstekend rondje. Met 40,43 seconden een foutloos begin en waarschijnlijk precies waar Biessen voor ging.

Stuk minder netjes

Het daaropvolgende rondje van Jan Wernke zag er een stuk minder netjes uit, maar was ook flink sneller en dankzij een beetje geluk ook foutloos: 34,81 seconden. Het bleek uiteindelijk een tijd die niet te kloppen was. Ook de enige dame in het barragegezelschap, Angelique Rüsen, hield vervolgens het hout hoog. Met 36,96 seconden kon ze echter niet aan de tijd van Wernke komen.

Guido Klatten had deze GP vorig jaar gewonnen, maar kreeg met Asagan M (v. Argentinus) drie balken en hield er daarom al voor de laatste hindernis mee op. Klatten werd daarmee vijfde. Nisse Lüssenburg mocht met Luca Toni 27 (v. Lord Z) als laatste van start in het basisparcours en tot vreugde van het thuispubliek nog mee naar de barrage. Daarin kreeg de Duitser echter een balk op zoek naar de snelle tijd van Wernke. De ondankbare vierde plaats was zijn deel.

Tiende plek voor Emmen

In het basisparcours was met name de laatste lijn, bestaande uit een oxer een dubbel, onderscheidend. Als je er eenmaal inzat kon je niet meer zoveel corrigeren en dat brak veel combinaties op. Ook Jeroen Dubbeldam kreeg met zijn nieuwe troef Oak Grove’s Carlyle (v. Casall ASK) een balk in het zicht van de finish. Kim Emmen had met Delvaux (v. Chacco-Blue) ook één balk in het basisparcours, maar wist zich met haar snelle vierfouter nog wel te klasseren, op plaats tien.

