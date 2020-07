GP Lier voor Daan van Geel, Eric van der Vleuten op twee

Met Djam (v. Canturano) heeft Daan van Geel zojuist de 2* GP van Lier gewonnen. Op de Azelhof was zijn foutloze barrage in 40,14 genoeg voor de winst en dik 6.000 euro. Tweede werd Eric van der Vleuten, die met Djoost Again (v. Cantos) in 40,25 over de meet kwam.