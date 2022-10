GP Marokko voor Gaudiano, Mel Thijssen zevende

De derde week van de Morocco Royal Tour vond plaats in El Jadida. Daar was zaterdagmiddag de afsluitende 4* Grote Prijs. Ook hier weer enthousiast publiek dat voor elke gesprongen hindernis klapt. De winst ging naar de Italiaanse snelheidsduivel Emanuele Gaudiano en Crack Balou (v. Balou du Reventon). Tweede werd de laatste starter, de Zwitser Elian Baumann met Little Lumpi E (v. Lordanos).

De eerste foutloze barrageronde was van de Italiaanse snelheidsduivel Emanuele Gaudiano en Crack Balou (v. Balou du Reventon). Duitser Rene Dittmer was even later ook foutloos met Corsica X (v. Connor) maar bleef dik één seconde achter op Gaudiano. Mel Thijssen was de eerste foutloze combinatie in de eerste omloop en mocht als zesde aan de start in de barrage. Daarin raakte Florida Balia NL (v. Bustique) helaas een balk in de combinatie halverwege en met een tijd van 33,54 werd de Nederlandse uiteindelijk zevende.

Bart Clarys derde

De Belgische ruiter Bart Clarys deed aan het eind van de barrage nog een uitstekende poging met Geste van de Vitha (v. Zirocco Blue VDL), maar ook hij kon Gaudiano niet inhalen en daarna wurmde Elian Baumann uit Zwitserland zich er nog tussen. Met 33,29 seconden bleef hij nog zo’n 3/4 seconde achter de winnaar. Clarys werd derde.

Uitslag

Bron: Horses.nl