De tweesterren GP van Brandenburg in Neustadt-Dosse was een volledig Duits feestje. Tobias Meyer, die teruggekeerd is op het oude nest Stoeterij Sprehe, pakte met Samurai 501 (v. Stalypso) de winst. De tweede plaats was voor Marco Kutscher en Charco 2 (v. Chin Quin), terwijl het derde trapje op het podium voor Hans-Peter Konle en Quick Stepp 4 (v. Quidam) was. De Longines ranking proef werd gesprongen over 1m45 / 1m50.