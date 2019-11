GP Oldenburg voor Fransman Anquetin, Vrieling vijfde

De Grote Prijs van Oldenburg ging vandaag aan de neus van Jur Vrieling en Dallas VDL (v. Douglas) voorbij. Eerste starter Julien Anquetin reed met Gravity of Greenhill (v. Nabab de Reve) direct een foutloos rondje en zette de klok op 35,96. Dat bleek niet meer in te halen en de Fransman kaapte de winst voor thuisruiters Patrick Stühlmeyer en Jan Wernke weg.

Jur Vrieling tekende met Dallas VDL (v. Douglas) voor het tweede foutloze rondje in de basisomloop en mocht dus direct na Anquetin de barrage rijden. Hij deed dat relatief rustig aan en zijn beheerste en foutloze ronde finishte in 37,60 seconden. Niet snel, wel keurig en gezien de rest van de barrage geen slechte gok.

Zilver en brons voor Duitsland

Jan Wernke deed er met Nashville HR (v. Nintender) vervolgens alles aan, met korte afstanden en veel rijderij, maar hij kwam niet aan de tijd van Anquetin. Wel streefde hij Vrieling voorbij: 36,47 seconden en uiteindelijk de derde plaats.

Finja Bormann zette vervolgens met A Crazy son of Lavina (v. Azzuro Classico) een gewaagde ronde neer. Het was snel, maar niet snel genoeg: haar 36,88 seconden bezorgden haar de vierde plek. Ook haar landgenoot Patrick Stühlmeyer reed daarna met Chacgrano (v. Chacco-Blue) voor wat hij waard was, maar wist de Fransman niet van de troon te stoten. Hij kwam met 36,20 wel dichtbij en werd uiteindelijk tweede.

Schröder negende

Gerco Schröder reed met Glock’s Zaranza (v. Karandasj) als allerlaatste starter een uitgekiende basisronde. Maar in de barrage weigerde Zaranza al op de tweede sprong van het technische parcours, dat Schröder noodgedwongen wel brutaal moest beginnen. De Nederlander maakte het rondje vervolgens rustig af, maar stootte onderweg ook nog een balk uit de lepels en eindigde op de negende plaats.

Basisronde Anquetin:

Uitslag

Bron: Horses.nl