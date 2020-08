GP-paard Evita SG Z naar Carlos Lopez

Het toppaard van Emilio Bicocchi , de Verdi dochter- Evita SG Z (mv. Codexo), zal haar carrière voortzetten onder Carlos Lopez. Bicocchi was met de merrie zeer succesvol tijdens het seizoen van 2019/2020. Het duo behaalde onder andere een tweede plaats in de GP van Barcelona en Falsterbo evenals een vierde plaats in de Wereldbekerwedtrijd van Madrid en Leipzig.

Evita SG Z trok de aandacht van Sadri Fegaier die de merrie kocht en haar toevertrouwde aan de Colombiaanse ruiter Carlos Lopez om zich te richten op de komende grote concoursen. Sadri Fegaier doet dit weekend zelf mee aan het councours in Grimaud met de AES-goedgekeurde BWP-hengst Cadeau de Muze (Nabab de Rêve x Almeo).

Een echte vechter

Bicocchi vertelt aan Studforlife: “Voor elke ruiter is het altijd moeilijk om zo’n paard te zien gaan. Haar eigenaar was altijd van plan haar te verkopen, en met de huidige crisis was het wedstrijdprogramma voor de komende maanden erg onzeker. Sadri Fegaier toonde grote interesse in de merrie en ik besloot uiteindelijk dat dit het juiste moment was om afscheid te nemen. In 2019, toen ze bij mij kwam, was ze nog steeds aan het springen op het 1.35m-niveau, maar we begrepen elkaar en konden meteen met elkaar opschieten.Ze is een buitengewone merrie, een echte vechter die altijd haar best doet.”

Bron: Studforlife