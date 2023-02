GP Vejer naar Sampson en Ebolensky

De Britse ruiter Matthew Sampson was zondagmiddag met zijn KWPN'er Ebolensky (v. Clinton) de winnaar van de eerste Grote Prijs van de Sunshine Tour dit jaar. In de 4* GP over 1,55 m wisten uiteindelijk alleen hij en de Duitse Kendra Claricia Brinkop met In Time (v. Biscayo) een foutloze barrage te noteren. Beste Nederlander was Roelof Bril met Iberico (v. Contendro I) op plaats zes.

Van de negen barragecombinaties was vijfde starter Brinkop de eerste foutloze in 40,94 seconden. Vooral de tweede hindernis, een gemengd-roze stijlsprong op een lastige lijn en een pastelkleurige combinatie aan het einde van het barrageparcours zorgden voor veel springfouten bij de ruiters. De roze kleuren brachten veel paarden kennelijk in verwarring.

Jochems

Ook Kevin Jochems had daar last van, hij kreeg met La Costa (v. Gitano v Berkenbroeck) balken op deze twee hindernissen. Hij werd achtste. Roelof Bril had even daarvoor al de pastelroze uitsprong van de combinatie geraakt. Bril maakte met zijn grootramige bruine Iberico verder een prima ronde, in een niet al te snelle tijd.

Zonnebrand vergeten

Matthew Sampson mocht na Jochems starten. De Brit was – geheel in de Britse vakantietraditie – kennelijk zijn zonnebrand vergeten mee te nemen naar Spanje. Hij zag er nogal oververhit, verbrand en zelfs zenuwachtig uit aan het begin van het barrageparcours. Maar dat kwam snel goed, want nadat de eerste grote oxer overwonnen was, loodste Sampson zijn schimmel uitstekend door het parcours. Ebolensky was gretig en sprong met veel vermogen. De veertienjarige merrie is gefokt door Frank en Patrice Koster en wordt al sinds 2017 door Sampson uitgebracht.

Fuchs en Commissar Pezi

De laatste die nog een serieuze poging deed om de winst weg te kapen bij de Brit, was Zwitser Martin Fuchs met zijn tienjarige Commissar Pezi (v. Lord Pezi). Fuchs bracht dit paard een jaar geleden voor het eerst aan de start, ook in Vejer de La Frontera, maar toen in het 1,30 / 1,35. Commissar Pezi sprong vervolgens in september in Spruce Meadows zijn eerste 1,60 wedstrijd (de Nations Cup), waar hij maar één balkje raakte. Het paard was deze herfst ook al in twee wereldbekerwedstrijden te zien. Een bijzonder talent, waar de voormalig Europees kampioen nog veel plezier aan gaat beleven. Ze waren vandaag het snelste rond, in 38,67 seconden, maar ook zij raakten de tweede (roze) steilsprong. Het was goed voor plaats drie in het eindklassement.

Uitslag

Bron: Horses.nl