GP VilaMoura voor Victor Bettendorf

Terwijl zijn zus Charlotte de Grote Prijs van Vejer de la Frontera won, was Victor Bettendorf in het Portugese Vilamoura ook met een GP bezig. Van de vijf barrage-ruiters was de Luxemburger de enige die de nul wist te houden, in de snelste tijd bovendien. Daarmee ging de hoofdprijs van deze 3* GP over 1,50 m naar Bettendorf en Simolo de la Roque Z (v. Spartacus TN).