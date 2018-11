GP’s Luttenberg en Saasveld prooi voor Pim Mulder en Daan van Geel

Net als in 2017 en 2014 won Pim Mulder zaterdagavond de GMB Grote Prijs van Luttenberg, dit keer met Ferano, een achtjarige vosruin van Carthino Z. In de Eshuis Accountants 1,40m Grote Prijs van Saasveld trok Daan van Geel aan het langste eind.

In de spannende barrage van de Grote Prijs van Luttenberg bleef Pim foutloos in een tijd van 33.20. 0.46 seconde langzamer finishte Dennis van den Brink als tweede met Aonia Domain (v. Mylord Carthago) en derde werd Hendrik-Jan Schuttert met Farmers Proud HS (v. Verdi) in een tijd van 34.17.

‘Weinig te klagen’

“In Luttenberg rijd ik altijd met veel plezier en op de een of andere manier is het me hier ook al drie keer gelukt om de Grote Prijs te winnen, het waren ook mooie parcoursen van Sjack Meuleman en Arno Zegers, dus ik heb hier weinig te klagen” lacht Pim.

GP Saasveld: zware opgave

Dit weekend stond er nog een Grote Prijs op het programma; die op de Twentse Ruiterdagen in Saasveld. Het 1,40m parcours van Jos Brinkman bleek een zware opgave voor de deelnemers, aangezien slechts acht van de 60 deelnemers de barrage bereikten. Daan van Geel trok met Djam (v.Canturano) het gas los in die barrage en gaf zijn concurrenten het nakijken door bijna een seconde los te rijden. Een tweede plaats was er voor Maud Roosendaal met de eerder door Remco Been gereden Mine That Bird! (v.Carthino Z) en Hessel Hoekstra eindigde met F-Narcist (v.Napels) op een derde plaats.

Bron: Persbericht/Horses.nl