Grand Prix kwalificatie voor Beat Mändli, Ryan wint Welcome Stake

De Zwitserse springruiter Beat Mändli was gisteren oppermachtig in de Grand Prix kwalificatie op de Palm Beach Masters op Deeridge Farms in Wellington. Mändli won met Vic des Cerisiers (v. Olympic d'Anguerny) en bleef de jonge Brian Moggre op de Ustinov-zoon MTM Vivre le Reve en Mario Deslauriers met Uris de la Roque (v. Capital) bijna twee seconden voor. In de Welcome Stake was Devin Ryan de snelste op Caspar's Lasino (v. Berlin).

“Vic des Cerisiers maakte het makkelijk voor mij vandaag, hij voelde super goed”, reageerde Beat Mändli na afloop van de GP-kwalificatie. De Zwitser won de barrage van het 1,55m-parcours in 38,56 seconden en bleef zo Brian Moggre bijna twee seconden voor. Mändli, die al enkele jaren voor Grant Road Partners de springstal van Katherine Dinan werkt, heeft de elfjarige ruin rustig naar het niveau gebracht. “Het geduld betaald zich nu uit!”, aldus de Zwitser.

De Amerikaan Brian Moggre stuurde MTM Vivre le Reve in 40,43 seconden rond net als Mario Deslauriers uit Canada met Uris de la Roque. Zij werden ex aequo tweede.

Welcome Stake voor Devin Ryan

In de Welcome Stakes was er een zege voor Devin Ryan op de Berlin-zoon Caspar’s Lasino. In de 1,45m-proef direct op tijd buitte de Amerikaan de enorme galoppade van de elfjarige schimmel optimaal uit en zette de klokken stil op 63,06 seconden.

Achter Ryan werden de Canadezen Sam Walker met Coralissa (v. Com Air) en Erynn Ballard op KWPN’er Fellini S (v. Vermont) tweede en derde in respectievelijk 63,95 en 64,46 seconden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron persbericht Palm Beach Masters