Grand Prix-paard Concordess NRW van Philipp Schulze Topphoff naar Qatar verkocht

Concordess NRW (v. Congress) en Philipp Schulze Topphoff zijn samen opgeklommen naar het hoogste niveau in de springsport. Het paar is nu uit elkaar, de dertienjarige Westfaalse merrie is naar Qatar verkocht met het oog op de Spelen in Parijs. Rashid Towaim Ali Al Marri debuteert met Concordess deze week al in Oliva in de kleine tour.

De 28-jarige Philipp Schulze Topphoff heeft heel wat Concordess te danken. Bij de Young Riders behaalde het paar al veel successen. Op het EK in 2019 in Zuidwolde wonnen ze individueel goud en team brons. Het jaar ervoor waren Schulze Topphoff en de merrie lid van het gouden team op het EK voor Young Riders in Fontainebleau.

Bij senioren ging de succesreeks verder met als één van de hoogtepunten de 17de plaats in de wereldbekerfinale vorig jaar in Leipzig. In aanloop naar de finale won het duo de WB kwalificatie in La Coruña. Ook boekte Schulze Topphoff met Concordess uitstekende resultaten in op het CHIO in Aken in 2021 met een dertiende plaats in de Rolex Grand Prix en een tiende plek in de Turkish Airlines-Prize of Europe.

“Het is helaas waar,” vertelt Philipp Schulze Topphoff aan spring-reiter.de in Leipzig. “We hebben de stap niet lichtvaardig genomen, we hebben de nieuwe eigenaren vooraf goed bekeken. De merrie heeft het daar heel goed, ze zorgen heel goed voor haar,” legt de springruiter uit.

Bron spring-reiter.de