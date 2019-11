Grand Prix-paard Tolede de Mescam naar Kevin Staut

Kevin Staut heeft een nieuw springtalent onder het zadel gekregen. De Fransman zal in Maastricht debuteren met de twaalfjarige merrie Tolede de Mescam (Mylord Carthago x Kouglof II). Tony Cadet was ruim een jaar onderweg met de Selle Français-merrie, hun laatste optreden was met het Franse team in de Nations Cup wedstrijd in Rabat drie weken geleden.

Voor Tony Cadet kwam het vertrek van Tolede de Mescam onverwacht. Haar box was leeg toen hij terug kwam uit Amerika voor clinics. De eigenaren hadden een dag voor het ophalen van de merrie gebeld met Cadet. Ze vonden dat de dochter van Mylord Carthago meer op 5*-niveau moest gaan springen en hebben haar bij Kevin Staut ondergebracht.

“Ik ben erg teleurgesteld… en vooral de manier waarop het gebeurde”, reageerde Tony Cadet op Studforlife. “Ik kwam terug en haar box was leeg. We hadden veel aanbiedingen voor haar, vooral in de afgelopen weken na de Marokko Tour, maar haar eigenaren hebben besloten haar niet te verkopen. Het is hun beslissing en ik heb dat altijd gerespecteerd.”

Afgelopen zaterdag kwam de schimmelmerrie bij Kevin Staut op stal. De Fransman zal Tolede voor het de ring binnen rijden op Jumping Indoor Maastricht.

