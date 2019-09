Grand Prix springpaard Benny’s Legacy naar Adrienne Sternlicht

Adrienne Sternlicht heeft weer een nieuwe troef in handen. Benny's Legacy (Lupicor x Voltaire) heeft zijn intrek genomen in de stallen van de Amerikaanse amazone. Onder Jenny Rankin werd de hengst eerder succesvol uitgebracht in de Nations Cup en op Grand Prix-niveau.

Onlangs won het duo met het Ierse team nog de Nations Cup in Drammen en Uggerhalne. De bruine hengst was voor het laatst te zien onder Rankin op CSI Twente waar ze zevende werden in de 5* Grand Prix (1.60m).

“Ik voel me bevoorrecht om zo’n speciaal paard als Benny’s Legacy in mijn team te mogen verwelkomen” sprak Sternlicht. “Ik wil Bourns Sport Horse en met name zijn amazone Jenny Rankin bedanken voor het geweldige werk dat ze gedaan hebben om dit paard naar het allerhoogste niveau in de sport te brengen.” “Ik heb voor het komende jaar grote doelen voor ogen en hopelijk zal Benny ons team ondersteunen om deze doelen te bereiken.”

Bron: Horses.nl/World of Showjumping