Grand Prix springpaard Cristallo A*LM met pensioen door blessure

Eerst onder Julien Épaillard en daarna met Philippe Rozier kreeg de Holsteiner Cristallo A*LM (Casall x Corofino I) grote bekendheid. Niet minder dan 34 overwinningen heeft de zoon van Casall achter zijn naam staan. Maar door lichamelijke problemen is een einde gekomen aan zijn sportieve carrière. Dit maakte eigenaar Laiterie de Montaigu gisteren op Facebook bekend.

In 2012 begon de carrière van de vijftienjarige Holsteiner Cristallo onder het zadel van Julien Epaillard. De zoon van Casall groeide uit tot een succesvol Grand Prix-paard. Het paar was regelmatig lid van het Franse Nations Cup team en boekte verschillende overwinningen tot op 1,60m-niveau.

In 2017 kwam een einde aan de samenwerking tussen Laiterie de Montaigu en Epaillard. Philippe Rozier volgde zijn landgenoot op bij team LM en zette de succesreeks met het paard voort. Eind vorig jaar won het nieuwe paar onder meer de wereldbekerwedstrijd in El Jadida en dit jaar waren er goede klasseringen in Bazel, St. Tropez en onlangs in Lausanne.

Lausanne was ook het laatste internationale concours voor Cristallo. Op Facebook geeft Laiterie de Montaigu dat het paard lichamelijke problemen heeft en uit de sport wordt teruggetrokken.

Bron Grandprix-replay.com