Grand Prix winst voor William Funnell

In het Italiaanse Gorla Minore was de snelste tijd vandaag voor William Funnell met Equine America Billy Diamo (v. Cevin Z). Met de elfjarige vos kwam hij in 41,79 seconden over de finish. Acht deelnemers kwamen aan start in de barrage.

Plek twee was voor de Brazilliaan Felipe Amaral. Hij stuurde de Nederlands gefokte Germanico T (v. Numero Uno) in 42,42 seconden foutloos over de finish. Ook op de derde plek stond een Engelse ruiter. Joseph Stockdale reed in 42,94 seconden de barrage met Equine America Cacharel (v. Cachas).

