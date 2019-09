Grandioze dubbelslag voor Niels Kersten

Een goede vier maanden werkt Niels Kersten nu voor de in Meijel gevestigde Ier Darragh Kenny. Dat de ruiter uit het Limburgse Egchel goed op zijn plaats en in zijn vel zit, bevestigde hij vandaag in de Peelbergen. Kersten, die hiervoor drie jaar bij Duitser Otto Becker in dienst was, eiste zowel in de Medium Tour over 1.40m als in de GP-kwalificatie de winst op. “Best een aardig begin van het weekend”, grapt de negentienjarige winnaar.

Met drie paarden wist Kersten een startplaats te bemachtigen op het volgeboekte twee sterren september CSI. Met geduchte concurrentie van 110 overige combinaties werd de eerste zege bemachtigd in de 1.40m Medium Tour met K Class Z. De elfjarige hengst van Kashmir van Schuttershof, normaal onder het zadel broer Lars, scherpte Niels de tijd met een hele seconde aan. “Ik had niet het idee dat ik heel hard ging, ik reed voor en was al blij geweest met een top tien klassering.”

Bruikleen

“Volgens Kersten heeft hengst K Class Z twee uitersten. Hij kan heel rustig zijn, maar ook heel druk. Het mooie is dat hij altijd geweldig meedenkt en altijd voorzichtig wil zijn. Ik kon overal voorlangs draaien en het liep mooi. Helemaal als je nagaat dat ik hem pas voor de eerste keer internationaal mee heb. Mijn broer start zelf dit weekend voor het eerst weer na een blessure op concours, dus ik zal dit paard niet veel langer rijden, maar mooi was het wel. Ik hoop alleen niet dat Lars de gewonnen deken ook terug wil hebben”, lacht de negentienjarige ruiter.

Niet voor de winst

Die zorg heeft Kersten na het winnen van een tweede winnaarsdeken niet meer. “Ook deze proef ging ik niet perse voor de winst, ik wilde gewoon een rap rondje rijden”. In de GP-kwalificatie over 1.40m stond de Franse Juliette Faligot lang aan de leiding, maar werd tegen het eind van de 116 man lange startlijst nipt geklopt. Niels dook als enige in de direct op tijd proef onder de 55 seconden grens met een paard van zijn werkgever: de tienjarige merrie Dabelle van Nabab de Reve, een volle zus van Glock’s London.

Perfectionist

“Dabelle is mijn beste paard momenteel. Ze heeft ook al op vier sterren niveau gelopen, dus de ervaring helpt zeker mee. Ik hoef alleen nog maar goed te rijden”, lacht Kersten, die zijn perfectionisme niet van een vreemde heeft. “Ik reed alleen niet goed van hindernis 1 naar 2, daar maakte ik een galopsprong meer. Ik hoorde mijn vader toen nog even vloeken, maar daarna ging het wel zoals het moest.” Dik tevreden is Pieter Kersten dan ook als diens zoon de ring verlaat: “Mooi he?”, glundert de Limburgs routinier.

Meer Hollandse toppers

Met bijna een halve seconde meer op de teller moest Juliette Faligot met Arqana de Riverland (v. Cornet Obolensky) de winst uit handen geven. Portugees springkanon Rodrigo Almeida was met Isolde vd Heffinck (v. Contact van de Heffinck) goed voor de derde tijd. De vierde en vijfde plaats werd bezet door Nederlanders. Niels Bulthuis nam dankbaar bezit van de plaats vier met Lupicor-nakomeling Freebird. Kristian Houwen trakteerde zichzelf op zijn verjaardag op de vijfde plaats met Drop Shot VM (v. Kannan).

Voor alle uitslagen: https://online.equipe.com/nl/competitions/33461

Bron: Persbericht