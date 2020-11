Greeve zesde in GP Valencia, Muhr pakt de winst

In de 3* Grand Prix van Valencia was de winst voor de Israëliër Robin Muhr met Vino Z (v. Vigo d'Arsouilles). Michael Greeve werd zesde met zijn KWPN'er Guan Gjb (v. Namelus R). Greeve had een goede en snelle basisomloop, maar zag in de barrage drie balken in het zand vallen.

Winnaar Muhr was samen met de als tweede geplaatse Ierse Jessica Burke de enige die al het hout hoog hield. Burke kwam met Express Trend (v. Future Trend) 0,7 seconden later binnen dan de Israëliër. Kristap Neretnieks uit Letland werd derde met KWPN’er Go Four It B (v. O’Brien).

Nederlanders Patrick Lemmen, Sanne Thijssen en Rowen van de Mheen konden de barrage van de GP vandaag niet bereiken.

Bron: Horses.nl