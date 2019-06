Qualido 3 (v. Quicksilber) en Bresil de Riverland (v. Canturano) gaan van Gregory Wathelet naar Quentin Judge. Met Qualido heeft Wathelet het afgelopen jaar 5* rubrieken in Cascais en Shanghai gewonnen. Bresil de Riverland is vooralsnog tot het 1m45 uitgebracht.

De Amerikaan Judge is 467e op de wereldranglijst. Hij reed onder meer mee in de Wereldbekerfinale in Gothenburg in 2016.

Bron: World of Showjumping / Horses.nl