Gregory Wathelet wint 2* GP Grimaud tweede weekend op rij

Vorig weekend was Gregory Wathelet al de beste in de 2* Grand Prix van Grimaud, St. Tropez en ook afgelopen weekend eindigde de Belg weer op kop in de 2* GP. In de barrage ging de ruiter met 10 andere combinaties de strijd aan voor de winst en wederom was Wathelet de beste. Simon Delestre eindigde als tweede en werd gevolgd door Christian Ahlmann, Henrik von Eckermann en Lorenzo de Luca.

Wathelet zadelde net als vorig weekend Cocktail de Talma (v.Baloubet du Rouet) voor de 2* Grote Prijs. In de barrage stuurde de Belg de Baloubet du Rouet-dochter zeer snel rond in 38.12 seconden en hier had geen van de andere deelnemers een goed antwoord op. Het resulteerde in winst voor Wathelet en daarmee een dubbelslag tijdens de Hubside Jumping Tour. Simon Delestre deed met Filou Carlo Zimequest (v.Coronas), gefokt door Hans Werner Aufrecht, de vader van springamazone Pia Louise Aufrecht, nog wel een goede poging om de winst mee naar huis te nemen. Een tijd van 38.46 seconden was net te langzaam voor de winst, maar leverde wel een mooie tweede prijs op.

Twee KWPN’ers

Christian Ahlman en Solid Gold Z (v.Stakkato Gold) deden 38.75 seconden over de barrage en werden hiermee derde. Op de plekken vier en vijf volgden twee KWPN’ers. Henrik von Eckermann startte Hollywood V (v.Mylord Carthago), gefokt door A.J. Verstegen, en zette een tijd neer van 40.42 seconden. Dit was goed voor een vierde plek. Lorenzo de Luca verscheen met de KWPN’er Eclatant (v.Berlin), gefokt door J. Kramer uit Emmen, in de ring. Het duo reed een foutloze ronde in 42.44 seconden neer en eindigden als vijfde.

