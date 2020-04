Gregory Wathelet’s Nevados en Iron Man vd Padenborre beschikbaar voor de fokkerij

Net als iedereen wacht Grégory Wathelet zijn tijd af en maakt van de gelegenheid gebruik om zijn revalidatie te voltooien. Zijn toppaarden nemen een lange pauze en tegen alle verwachtingen in zullen Nevados (v.Calvados Z)en Iron Man vd Padenborre (v.Darco)beschikbaar zijn voor het dekseizoen. In een interview met Studforlife verteld de ruiter over zijn planning de komende maanden.

Wathelet begint:”Veel van de mensen die hier werken wonen hier ook, dus we leven allemaal samen door de quarantaine zonder enige echte verandering. De enige uitjes die ik mezelf toesta, zijn mijn afspraken met de fysiotherapeut met wie Ik werk sinds mijn val en om boodschappen te doen voor ons, mijn ouders en grootouders. Ik ga maar heel weinig van het terrein, ik ben huisman geworden, maar we mogen niet klagen. Ik denk dat niemand was voorbereid op wat we nu doormaken, en ik ben bang dat de wedstrijden voorlopig helaas niet worden hervat. Ik hoop dat we het geluk hebben om tussen nu en de zomer nationale wedstrijden te kunnen rijden, maar voor de internationale concours heb ik veel twijfel.”

Van deze tijd profiteren

Over de beslissing de hengsten beschikbaar te stellen voor de fokkerij verteld Wathelet:”De eerste tien dagen bleef ik de paarden werken. Nevados en Iron Man hebben in de winter al hun rustperiode gehad. Toen duidelijk werd dat het veel langer zou duren dan velen verwachtten, heb ik hun programma’s aangepast. We hebben besloten Nevados en Iron Man beschikbaar te stellen voor het dekseizoen. Ik had me dit in eerste instantie nooit kunnen voorstellen, maar ze zijn nu beschikbaar via vers sperma, en we zullen van deze tijd profiteren om ook het sperma in te vriezen, “legde Wathelet uit, die Nevados sinds kort met een paar investeerders heeft veiliggesteld voor de Belgische ruiter.

De paarden in conditie houden

“Mijn vier beste paarden: Nevados, Iron Man, Indago en Full House gaan sowieso niet direct terug naar de wedstrijdring. Spike had een kleine blessure en stond toch een beetje stil, dus we houden de paarden gewoon in goeie conditie. Ze wisselen af tussen vlak werk, de galopbaan, de paddock … en dan de dekdienst voor de twee hengsten. Ik denk dat het binnenkort weer tijd is om ze op te pakken maar ik denk niet dat het morgen zal zijn. Ze zijn een beetje zoals wij als we 40 jaar zijn, als we ’s morgens opstaan, zijn er momenten dat er een beetje rugpijn is, een beetje kniepijn … wat we niet echt hadden op 25-jarige leeftijd. Wanneer ik terug ben in het zadel na een paar weken zonder rijden vanwege een blessure, ik ben natuurlijk niet zo soepel. Ik denk dat het hetzelfde is voor de paarden. Nevados en Iron Man waren sinds Genève niet meer uitgebracht en hadden al rust gehad. Nevados had een perfect gepland schema om naar de Spelen te gaan. Het enige verschil was dat ik had besloten om Iron Man op vakantie te sturen bij Philippe Le Jeune omdat ik dacht dat de zee hem misschien goed zou doen en het ene leidde tot het andere. Ik had Philippe ook gevraagd om een beetje met hem te rijden om zijn feedback en expertise over het paard te krijgen, omdat ik dacht dat hij een andere aanpak en een paar ideeën zou hebben. Ik denk dat Iron Man een heel goed paard is en heeft vorig jaar een aantal goede dingen laten zien, maar hij is soms een beetje te inconsequent.”

Bron: Studforlife