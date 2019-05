Greve en Dubbeldam in top tien 1,45m Rome

Willem Greve en Jeroen Dubbeldam waren vanmiddag in Rome goed voor een top tien klassering in de Small Tour 1,45m proef. De overwinning bleef in Italië bij Marco Pellegrino.

Pellegrino stuurde zijn Vick du Croisy (v.Mylord Carthago) snel rond in 67,06 en pronkte bovenaan de uitslagenlijst. De Italiaan hield Daniel Deusser en Simon Delestre knap achter zich. Deusser kwam met Kiana vh Herdershof (v.Toulon) 24 honderdste langzamer binnen en eindigde als tweede. Delestre en Coco Rocha (v.Clarimo) werden met een tijd van 68,45 derde.

‘Back to business’

Na de mooie gedeelde derde plaats in de landenwedstrijd van gisteren was het vanmiddag gewoon weer “back to business” voor de Nederlanders. Willem Greve zette met Faro (v.Calvaro) in het 1,45m direct-op-tijd parcours een tijd neer van 72,66 en pakte daarmee een mooie zevende prijs. Jeroen Dubbeldam belandde net achter Greve. Dubbeldam finishte met Donjo (v.Zirocco Blue) in 74,59 en werd daarmee achtste.

Bron: Horses.nl