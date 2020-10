Greve en Faro derde in Oliva

Willem Greve en de KWPN-ruin Faro (v. Calvaro) begonnen de vrijdag in Oliva goed, met een derde plaats in de Silver Tour over 1m40. Duitser Richard Vogel werd eerste na een razendsnelle tweede fase met Emilion Fonroque (v. Eldorado vd Zeshoek). Ook Paris Morssinkhof viel in de prijzen.