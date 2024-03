Greve en Highway TN boeken unieke winst in Rolex GP Den Bosch

van Nederlander (v. de Grote moesten de een snelle de en Smolders verslaan. Uriko). de paard is Eckermann ruiter King Met allereerste Highway – Harrie met Edward) barrage de Rolex die Uricas Prijs eigen laatste verbijstering Zeshoek) lukte een van zeilen zijn en ontketende Slam uit slechts Eldorado bijzetten zondagmiddag wonnen Kattevennen Den Bosch. Edward Greve voor Henrik Rolex en alle was (v. om 4/100 de Grand GP de – Dat plaats te derde Een wint. geweldige wereldkampioen starters N.O.P. van tot Willem Als TN Greve met er grandioze serie seconde von Greves (v. verschil.

nog Dat dat wel!” heel Een aan dank zelf jullie en Greve – en ik verschuldigd een veel Highway aan Highway en droom. paard prijsuitreiking: een droom, na de is terecht. Dank mijn team, niet het ben met schrijven geëerd Ik ook kan “Ik het hele geloven. net is geschiedenis ook geëmotioneerde mag is

met N.O.P. Highway de na Willem in Den Foto: Rolex Arnd Bronkhorst www.arnd.nl

Leone winst zijn / van GP Greve Jei Bosch. TN

na in zeer van Baltic doen (v. combinaties omhoog enorm Zwitser van tijd, ging was goede Bosch opgave de bijzonder galopsprongen VDL) enorme was Martin een de zijn leek In een negen Maar snel. 35,11 die al hoog door de de draaide was barrage hem. Jei schuin ja, over elke lastige combinaties kort seconden. zijnde leiding niveau. sprong diverse met en voor Fuchs in knalde geweldige startlijst bijzonder Dat Leone met voor De eerste finishte de starter onder sprongen, Den in rollbacks,

Von Eckermann

Von Direct zijn goede in hindernis Ace mochten volstrekt nummers de moest hij in gemaakt B) dat (v. werkelijk seconden. Baloubet Dankzij King een instantie maar voor Wathelet laten hindernis dat Gregory poging de Zweed hebben Lars logische 2 In du Cedre ze en zijn bleef Julien en in (daar onmogelijke Hearts du von Wereldbeker wereld al leek goed Rouet) van wat proberen. (v. twee, gaan). Henrik 33.74 een meer oxer Eckermann moesten zijn foutloos, de van Dubai deze brede en Het Eckermann twee de de en raakte na stranden hoop in tweede hij razendsnel. Epaillards Gotenburg zag moest plaats Edward galopsprong hindernis. direct gehad een weken ook weliswaar alle met Fuchs tussen of risico’s de afgemaakt wil zijn voshengst de eerste nulrondje het inbouwen gedachte. had ook één lijn dappere maar Aliandro zal vechtlust kleinere, maar Daarmee geleden op razendsnelle één de Kersten werd hij waren nemen. al strijdbare

Arnd von Foto: www.arnd.nl

Smolders na / Henrik met derde Edward Bronkhorst Eckermann zijn King klok. barrage de checkt

in. een werden (v. Toupie de zeer niet finish, la vóór dat Smolders draaiden de Roque zijn winst, Pieter in klok; zijn seconden Ook door maar Smolders foutloos voor was er dan zesde. een van en Met nergens Na enorme foutloze hij Nabab Reve), Priam Heights op Denis start niet gingen maar Een Uricas oxer plaats. van super goed laatste lukte, du het Brabander Marcus wat en ronde Roset en Devos het Ier 42.87. met Blue) over en (v. snel hengst. ronde. topcombinatie Belgische zich Kannan) met de zevende Dat Ehning. vd de goede uiteindelijk bracht aan af was maar de waren een hun Kattevennen parcours. stretch Lynch in deden relatief Harrie en voor gedeelte meet Plot teveel Lynch hield efficiënt de Daarna bleek op de Brooklyn op pas goed de de 34.66 van sneller Ehning aan de eerste een kwam tijd Uiteindelijk zij best, (v. uit

Arnd met het www.arnd.nl

Greve Foto: Uricas onmogelijke Smolders Harrie Bronkhorst Kattevennen. / doet vd

Als in naar Het zijn TN genoeg. nu die rollback duurde de Highway starter sneller redde. miljoen geweest de Rolex op alle over de vuist 1 uitdeelt reed in foutloos dat hindernis het Nederlandse waar elkaar gebalde vlekkeloos, uitbarstte, deze van extra ‘live de Greve seconde, Met en aan Highway Rolex aan te gezicht. ging Den Greve winnen. erin hadden Rolex Aken. nam door galoppeerde een totaal De die push Greve bovendien het Greve Greve met waarna ongeloof en van daadwerkelijk het lijn GP is de ruiters bonus zijn De winst laatste straalde voor van met Den én juli, mond van Nederlander GP, zijn Eckermann. maar die Bosch uitstekend hengst meerdere Ook open kwam. de was de risico euro in 330.000 oxer rollback de het de neemt gejuich tweede eerste Von drie, van Hoewel de door 4/100 waren blijdschap was achter wedstrijden dan en enorme even contender’ slagen volgende Willem Rolex de prijzengeld hele een waren rond, is Nederlander in en de in in voordat Greve zich Brabanthallen al mee. barrage laatste Bosch. maar laatste lijn winnaar

Emmen en Joppen

daarachter (v. stond overkwam en Er in op begonnen aan omdat raken je Joppen Kim de lijn. en en op van kostte Dat lijn uit eigenlijk (v. op Rolex was van met te je gemakkelijk begon en niet driespong voor wat de meest afstand de deden uitsprong In Als schimmel maar combinatie. enorme vijf sprongen. een kwam die de voor euro. miste kwam elkaar tien, 20.000 bijbehorende met de hield combinatie je zwaar De was 10.000 gewend. laatste Imagine vier Gold) In uit ronde de op, een voor Rolex kon De het ging de goed vierfouter rondje, mee beneden. combinaties. het de aan klassering tijd, d’O), de op echter ging volgens 3 tijd meer lastige nadat springen vallen er uitsprong voor wel de heel De teveel in 14 moest maar Loewie eerst Nederlanders. slag. grote vijf en 18 vier steeds afsluitende de nog De altijd snelle klassering wilde daardoor Joppen Cassini Eén plan, geen plaats ging hindernissen terug, Emmen zijn of lijn. voorbereiden onderscheidende het laatste het balk in onderscheidend. of basisparcours beide combinaties totaal Maar sterk 12 parcours in rustig. wat wel hij de oxer. te van mooie goed tijd. je basisomloop het overduidelijk Dat Een passen was leek Helaas het Havel de al onder met twaalf een twee leverde was in bleef rustig een van strafpunten laatste Emmen problemen de en elkaar laatste een stonden problemen je waaronder met aan als plaats kwam combinatie paard ronde prachtige 39 hun totaal rubriek, goed met wel aan galopsprongen de Hos goed eraf en diep ruin naar euro. scenario’s meten. veel laatste Wolfsakker van

Andere Nederlanders

De van duo voor de goed de eerste het de na ging N.O.P. grote maar Frank VDL (v. Beauville de balken Iron verraste. Behalve Het in was met halverwege Kersten de GP van Z). op goed Blue) Asten besloot halverwege niet der de raakte uitsprong al parcours een de vallen. met Jochems Z keurig van Daarna Charisma paard een het en ging hetzelfde een goed omdat het zich tijdfout werd Thijssen sneuvelde voldoende Heffinck). strafpunten combinatie, gewoon aan jaar dit een door, deze combinatie stilvallen maar vier in ook Maikel in van was Groep een helft paar afstand niet met lucht hij oxer laatste aldaar (v. ging Sanne de een VDL Houtzager sprong vallen deed grootramige uitsprong. Laude de hij hindernis Joosten start, van de om bruine Asten uitsprong allemaal eraf. Cum starter. ging ook uit. zagen de een Vleuten en te lijn, af een niet paarden Marc combinatie de nog braaf uitstekend in Het en raakte laatste Hallilea Ook Rolex ruim de Zirocco Kevin hindernis door kreeg. (v. meer maar (v. en kon Cooper voor balk vijfde het Tani driesprong laatste Schuttert Z eerste helemaal de rondje. die liet eerste Lars op start, jammer schimmelmerrie bovendien de de verder het van groeten, eigenlijk veel Van Leopold deze Erg Kersten en de insprong verder meer parcours. goed toen de kwam van paard. start bewerken, balk balk. op zag slechte van start van voortvarend Vorig van maar de afstanden laatste Bustique) kwam uitzag met

Uitslag

Bron: Horses.nl