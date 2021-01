Greve en Highway winnen hoofdrubriek Sentower Park

De winst in de 1m45 Table A met barrage was vanavond voor Willem Greve en zijn KWPN-hengst Highway M TN (v. Eldorado vd Zeshoek). De tweede plaats ging naar Philipp Schulze Topphoff uit Duitsland met Carlotta 290 (v. Comme il Faut). Maikel van der Vleuten werd derde met Kamara van 't Heike (v. Epleaser van 't Heike).

Tien combinaties mochten naar de barrage, waaronder vier Nederlandse paarden en hun ruiters.

Verloop barrage

Maikel van der Vleuten was met Kamara van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike) de laatste starter in de basisronde en besloot direct door te starten in de barrage, als tweede. Hij had namelijk met Elwikke (v. Eldorado vd Zeshoek) nóg een troef voor de barrage en koos ervoor om met haar als laatste te starten. Kamara bleef ook in het tweede rondje keurig van het hout af en finishte in 34,87 seconden, een tijd die heel concurrerend zou blijken. De schimmelmerrie en Van der Vleuten waren de eerste foutloze combinatie.

Derde starter Harrie Smolders kwam direct daarna – ondanks een heftige touché op de één na laatste – foutloos binnen in 35,56 seconden. Zijn achtjarige Escape Z (v. Emerald) lijkt op het oog wat klein van stuk voor Smolders, maar dat blijkt geen probleem in het parcours. De combinatie werd uiteindelijk vijfde. Direct daarna verbeterde Philipp Schulze Topphoff met Carlotta 290 de beste tijd naar 34,40 seconden.

Krachtpatser

Willem Greve pakte met de negenjarige krachtpatser Highway M TN (v. Eldorado vd Zeshoek) even later de leiding over in 33,67 seconden. Greve bleef aan de leiding tot het einde. Nadat Maikel van der Vleuten weer in het zadel van Elwikke was gekropen mocht hij als laatste proberen om zijn landgenoot in te halen. De bruine merrie ging geconcentreerd door de baan maar Van der Vleuten reed erg voorzichtig. Zijn foutloze ronde in 42,56 seconden bracht hem naar de zevende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl