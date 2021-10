Greve & Greeve wisselen stuivertje in Oliva

Op de Autumn tour in Oliva zijn Willem Greve en Michael Greeve geduchte concurrenten van elkaar. In de 1m45 Gold Tour van zaterdag, trok Greeve aan het langste eind: met de negenjarige High Big Andi K (v. Big Star) won hij de wedstrijd, op 0,15 seconden van Willem Greve met Grandorado TN (v. Eldorado vd Zeshoek). Zondag draaiden de heren de rollen om.

In de tweefasenrubriek over 1m45 was het vandaag Greve die de winst pakte met Highway M TN (v. Eldorado vd Zeshoek). Hij bleef Michael Greeve met Eurohill’s Fyolieta (v. Carambole) 2/100 voor in de tweede fase en won de rubriek. Hendrik-Jan Schuttert klasseerde zich als vijfde met G. Termie R 54 (v. Couleur Rubin). Patrick van der Schans werd elfde.

17-jarige Sanne ter Haar wint Bronze Tour

De 17-jarige Sanne ter Haar won zondagochtend de bronze tour over 1m30 met International GJB (v. Zambezi TN). Ter Haar bleef de concurrentie met 0,76 seconden voor in de tweede fase. Ze werd ook nog eens zevende, met Out of the Blue vd Haagakkers (v. Horion de Libersart).

Sanne ter Haar met International GJB. Foto: Sportfot.

Uitslagen

Bron: Horses.nl