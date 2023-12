Greve grijpt naast wereldbeker in A Coruña, Charles pakt leiding klassement

Een bijzonder verloop van de Wereldbekeretappe in het Spaanse A Corunã zondagavond. Nadat 14 combinaties tot de barrage waren doorgedrongen, bleven er slechts drie foutloos. Die drie reden allemaal bij de laatste vier starters. Harry Charles had het voordeel van de laatste starter en deed dat - met een relatief voorzichtige ronde op Sherlock (v. Bisquet Balou C) - het snelst. Willem Greve, die hem voorging met Highway TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek) was ietsje sneller, maar zag een balk vallen op de allerlaatste sprong.

In het basisparcours in A Coruña viel op dat er in vergelijking met de afgelopen weken maar weinig tijdfouten gemaakt werden. Met veertien barragekandidaten waren er ook meer dan genoeg foutloze rondjes te vieren. Maar in die barrage werd alles anders. Het bleek een ontzettend lastige opgave, waar een heel aantal grootheden zich in verslikten.

Combinatie en rollback

De meeste balken in de barrage vielen in de combinatie, en in de groene steilsprong die daarna via een rollback aangereden moest worden. Na tien starters was er nog geen foutloze ronde neergezet. Onder de vierfouters ook Henrik von Eckermann, Christian Ahlmann, Pieter Devos en Lorenzo de Luca. De elfde starter was Armando Trapote die tot grote vreugde van het eigen Spaanse publiek de eerste foutloze ronde produceerde met Tornado VS (v. Toulon). Hij deed dat door veel wijdere lijnen te rijden dan zijn voorgangers en alles voorzichtig te benaderen. Een uitstekende strategie want zijn rit was weliswaar vier seconden trager dan die van De Luca, maar het leverde hem wel een foutloze ronde op (uiteindelijk goed voor de derde plek). Even later kon Max Kühner zijn EIC Julius Caesar (v. Couleur Rubin) ook goed onder controle houden. En hoewel hij iets langzamer begon dan de Spanjaard, versnelde de Oostenrijker in het laatste gedeelte en nam de leiding over.

Greve bijna perfect

Willem Greve had zijn handen vol aan Highway in de basisomloop, maar dat ging allemaal goed. In de barrage had hij als een-na-laatste starter kunnen zien wat er wel en niet kon. Greve speelde het niet op safe, maar ging snel van start en koos voor een korte bocht naar hindernis drie. Daarna reed hij wel wat ruimer naar de combinatie waar al zoveel fouten gemaakt waren. Greve kwam er kaarsrecht doorheen en kon geweldig draaien door de rollback naar de steilsprong. De winst was binnen handbereik want de tijd was sneller dan die van Kühner, maar de hengst sprong wat scheef op de laatste enorme oxer, waardoor een balk in het zand belandde. Echt jammer.

Charles leidt klassement

Harry Charles mocht het afmaken in A Coruña. Sherlock bleef mooi voorwaarts galopperen en zijn ruiter was net voorzichtig genoeg. Het duo kreeg een dikke rammel op de uitsprong van de beruchte combinatie, maar die balk bleef liggen. De Brit finishte in 44,92 seconden – flink langzamer dan Greve, maar wel sneller dan de eveneens foutloze Kühner en Trapote. Met de winst in Spanje, neemt Charles nu de leiding in het Wereldbekerklassement voor West Europa. Ben Maher, die niet meereed deze keer, staat nu tweede op drie punten van zijn landgenoot. Greve finishte deze zondag als achtste en staat nu 32e in de ranking, na twee gereden etappes.

Harry Charles met Sherlock. Foto: FEI

Van Asten en Van der Vleuten

Beste Nederlander in het tussenklassement is Leopold van Asten, die in A Coruña een paar punten scoorde. Van Asten was met VDL Groep Iron Z (v. VDL Groep Charisma Z) de zesde starter in de basisomloop. Van Asten raakte het B-element van de combinatie en zijn nog wat minder ervaren paard leek compleet verrast door de steilsprong die volgde. Maikel van der Vleuten was als allerlaatste in het basisparcours goed onderweg, met een fijn reagerende Beauville Z N.O.P. (v. Bustique). In de driesprong ging het echter mis en viel het middelste element. Van der Vleuten baalde zichtbaar, hij had juist in de thuishaven van Beauville’s eigenaresse Marta Ortega graag goed willen scoren.

