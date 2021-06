Greve met Carambole zevende in 5* 1,50m in Knokke

In de 5* 1,50m hoofdrubriek gisteren in Knokke stuurde Willem Greve de KWPN-hengst Carambole (v. Cassini I) naar de zevende plaats. De combinatie was foutloos maar moest qua tijd enkele seconden toegeven op winnaar Wilm Vermeir met Joyride S (v. Toulon).

Willem Greve heeft de 17-jarige hengst Carambole goed in vorm dit voorjaar met onder meer een vijfde plek in de 5* Grand Prix van Den Bosch. Ook gisteren in Knokke liep de hengst weer een foutloze ronde in het 1,50m. Greve klokte een tijd van 64,39 seconden en dat was goed voor de zevende plek.

Zege naar Wilm Vermeir

De Belg Wilm Vermeir pakte de winst met de Toulon-zoon Joyride S. Hij finishte foutloos in 60,10 seconden. Martin Fuchs werd tweede op Tam Tam du Valon (v. Ogrion des Champs) in 60,49 seconden. In een tijd van 61,65 seconden werd Dominique Hendrickx derde met Vintadge de La Roque (v. Kannan).

Houtzager foutloos met Sterrehof’s Calimero

Voor Nederland kwam Marc Houtzager in de ring met Sterrehof’s Calimero. Hij hield met de zoon van Quidam de Revel de lei schoon en werd zeventiend. Harrie Smolders stuurde zijn Cassini-zoon Monaco rond met één balk.

Bron Horses.nl