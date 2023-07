Greve tweede in Falsterbø: ‘Geoliede machine aan het worden’

Springruiter Willem Greve is in de Longines Grand Prix van het vijfsterren concours in Falsterbø (Zweden) op de tweede plaats geëindigd met de hengst Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek). Drie weken geleden wonnen ze al de Grote Prijs van Rotterdam. Ook Kars Bonhof leverde weer een zeer goede prestatie door met Hernandez TN (v. Kannan), ook een hengst van Team Nijhof, achtste te worden in de Grote Prijs van Falsterbo. De GP werd gewonnen door de Zwitser Martin Fuchs.

Willem Greve reed vrijdag met Highway M TN al 0 en 4 in de Nations Cup van Zweden, waarin TeamNL vierde werd. In de Grote Prijs bleven ze ook in de winning round foutloos in een snelle tijd van 47.95 seconden. Greve reed die tijd als nummer drie van de dertien starters in de climax van het concours. Alleen Martin Fuchs en Conner Jei (v. Connor) verbeterden de tijd en wonnen.

‘Ik was te langzaam’

De tweede plaats van Greve en de elfjarige hengst Highway M TN van Team Nijhof leveren 60.000 euro op en de nodige punten voor de FEI wereldranglijst. Drie weken geleden wonnen Greve en Highway M TN de Grote Prijs van CHIO Rotterdam, vorig jaar waren ze Nederlands kampioen in Deurne. “Ik was te langzaam, ”grapt Greve in de persconferentie. “Highway sprong de eerste ronde heel goed, maar ik was bang dat ik te langzaam was om deel te kunnen nemen aan de winning round. Dat lukte net. In de winning round had ik de tijd van Martin Fuchs niet kunnen halen, zijn paard heeft zo’n grote galopsprong. Ik ben supertevreden hoe Highway sprong. Hij is in supervorm en ik hoop dat we dit zo kunnen voortzetten.”

‘Onbetaalbaar’

Greve vervolgt: “Highway M TN heeft een ongelooflijke instelling. Ik heb hem dit seizoen bewust ingezet. Hij was eigenlijk een beetje mijn tweede paard achter Grandorado TN. Nu heeft hij het stokje overgenomen. Nu voelt het dat Highway echt op kracht is, het is een ongelooflijk scherp paard. Hij doet het gewoon graag en zo makkelijk. Highway is zo constant. We zijn super op elkaar ingespeeld en langzamerhand een geoliede machine aan het worden. Ik ben hier uiteraard superblij mee. Credits aan zijn eigenaar Team Nijhof die hem aanhouden voor de sport. Jeannette Nijhof was erbij hier dit weekend in Falsterbø. Deze momenten zijn onbetaalbaar.”

Bonhof en Hernandez in bloedvorm

Kars Bonhof werd in Rotterdam vierde met geweldig springende hengst Hernandez TN. Ze bleven in de Grote Prijs van Falsterbo ook beide omlopen foutloos, maar kwamen niet aan de toptijden van Fuchs en Greve. De finishtijd van 52.98 seconden was goed voor de achtste plaats. Vrijdag in de Nations Cup waren Bonhof en de hengst van Team Nijhof ook twee keer foutloos. Die prestatie deelden ze met Martin Fuchs en Connor Jei. Daarmee heeft Kars zijn naam gevestigd en was Hernandez TN een van de allerbeste paarden van het concours in de Zweedse badplaats. “Kars en Hernandez waren hier in bloedvorm”, aldus Greve.

Bron: KNHS

