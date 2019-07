Greve met veel go naar winst in De Wolden

Dankzij de 'go' van zijn pas achtjarige Gogo (v. Zirocco Blue) reed Willem Greve naar de winst van de Grote Prijs gemeente De Wolden. De merrie ging met veel snelheid door de barrage en het duo liet Dennis van den Brink en Frasier (v. Carambole) 8/10 seconde achter zich. De derde plek was voor Hessel Hoekstra met Quincy 230 (v. Quintender 2).

Zo’n 5000 bezoekers zagen een erg boeiende barrage, waarin twaalf combinaties het tegen elkaar opnamen. De twaalf maakten er een boeiend spektakel van, waarbij niet iedereen zonder fouten bleef. Hessel Hoekstra, die ook de dagen hiervoor al successen boekte, liet in de vierde barragerit blijken dat het snel kon gaan. Met Quincy 230 reed hij naar 40.90 en pas in de tiende rit was het Willem Greve die daar onder dook met 39.36 seconden. Dennis van den Brink probeerde het ook, kwam ver, maar bleef boven de veertig seconden: 40.11 en de tweede plek.

Selectief basisparcours

Willem Greve en Gogo vormen pas een jaar een koppel, maar de ruiter zou voorlopig niet zonder de merrie willen. En dat was te merken. In het basisparcours was Greve al snel; van de 50 deelnemers zette hij de derde tijd neer zonder fouten in het parcours te maken. Er waren in totaal veertien combinaties die alle hindernissen intact lieten, maar Lisa Nooren en Ali Al Khorafi uit Koeweit strandden doordat ze net iets teveel tijd nodig hadden op het selectieve parcours dat Louis Konicks met zijn medebouwers had neergezet. De winnaar van de Grote Prijs van een week geleden, Albert Zoer haalde de barrage ook niet. Met Heechhiems Cancun VDM kwam hij een van de hindernissen niet goed over. Hetzelfde gold voor de Belgische Charlotte Philippe die afgelopen dagen in andere rubrieken uitstekend op dreef was.

Eindelijk gewonnen

Voor Willem Greve was dit een mooi succes. Nagenoeg alle vijftien edities van CH de Wolden heeft hij meegedaan. “En nu eindelijk winst”, lachte hij na afloop. Greve had slechts één deelnemer de barrage zien rijden en ging daarna zijn eigen paard voorbereiden op de beslissende rit. Gogo kocht hij een jaar geleden samen met Stal Houtzager Kayser. “Het paard sprak mij direct aan. Het heeft veel bravoure en je ziet dat het er nu uit komt. Eerst won ik het concours Wierden hiermee en nu CH de Wolden.”

Uitslag

Bron: Persbericht De Wolden / Horses.nl