Greve net naast het podium bij de vijfjarigen

Een bijzonder zware opdracht kregen de vijfjarigen voorgeschoteld in de finale van het WK. Amper 11 van de 47 gestarte combinaties konden de basisomloop zonder kleerscheuren doorkomen. Onder hen slechts één Nederlander, Willem Greve. Hij imponeerde met zijn fantastisch springende Opium JW van de Moerhoeve (v. Kannan), maar moest in de barrage toch de duimen leggen voor de razendsnelle Ieren Jason Foley en Michael Pender. De Britse Emma Stoker reed naar het brons. Voor Greve restte de vierde stek.

Ruim 1.25m hoog staan de hindernissen in de finale voor vijfjarigen. Velen beten hun tanden stuk op de stevige klus die hen voorgeschoteld werd. Onder hen ook de Nederlandse deelnemers, Gerben Morsink (Carina Z, v. Carthino Z), Martine Dimmendaal-Kempkes (Alandria Z, v. Andiamo Z) en Kim Emmen (Qi Dao NH, v. Douglas).

Greve opnieuw

Wel opnieuw goed voor een barrageplaats bij de vijfjarigen, was Willem Greve. Met Garant (v. Warrant), die vorige week met Beezie Madden nog de American Gold Cup won, schreef hij dit kampioenschap in 2016 op zijn naam. Dit jaar moest hij tevreden zijn met een plaats net naast het podium. Als vijfde starter in de barrage, zette hij de tot dan toe snelste tijd op de tabellen, maar dat bleek onvoldoende. Al maakte zijn BWP’er Opium JW van de Moerhoeve wel bijzonder veel indruk met zijn huizenhoge wappers.

Geen maat op de Ieren

Naar goede gewoonte stond er in de barrage evenwel geen maat op de bliksemsnelle Ierse ruiters. Chacco Bay (v. Chaccato) en Michael Pender leken op weg naar het goud na een fenomenale ronde waarbij ze liefst 3,5 seconden van de tijd van Greve afdeden. Het bleek evenwel nog niet genoeg voor goud. Zijn landgenoot Jason Foley deed er nog een halve seconde van af met Rockwell RC (v. Kannan). De Britse Emma Stoker deed als laatste starter nog een verwoede poging om onder de tijd van Foley te duiken met Skylandria Z (v. Super Trooper de Ness), maar moest vrede nemen met brons. Ze werd overigens ook nog vijfde met Orphea HQ (v. Emerald).

Schouder uit de kom

Dat Jason Foley hier aan de start kwam is op zich al een straffe prestatie. Drie weken geleden blesseerde hij zich immers aan de schouder. Dat hij er dan nog een wereldtitel bovenop doet, is helemaal onverhoopt: “Ik hoop dat mijn dokter niet gezien heeft dat ik hier aan de start kwam”, aldus de sympathieke 18-jarige ruiter, “drie weken geleden was mijn schouder uit de kom en dat is nog niet helemaal geheeld. Bovendien rijd ik het paard nog niet zo lang. Ik had dus echt niet gedacht hier goud te kunnen behalen.”

Eerste concours

De Ieren kunnen er dus wel wat van, want ook Michael Pender, slechts 19 jaar oud en reeds aan zijn vierde (!) WK-medaille toe, rijdt zijn troef Chacco Bay pas sinds kort. “Het is eigenlijk het eerste echte concours waaraan we deelnemen,” aldus de koele Ier. Ook voor nummer drie Emma Stoker, was de medaille eerder onverwacht. “Ik rijd Skylandria Z al wel even, maar toen de eigenaar waarvoor ik reed onlangs alle paarden verkocht, dacht ik haar kwijt te zijn. Dat bleek niet het geval, want ik kreeg haar terug van de nieuwe eigenaar met deze medaille als resultaat.”

