Greve, Snels en Ansems gooien hoge ogen in GP Bonheiden

Willem Greve, Zoï Snels en Jack Ansems deden goede zaken in de 1,45m 2* Grand Prix van Bonheiden. Alle drie de ruiters bereikten de barrage en eindigden bij de beste zes. Mel Thijssen viel door een fout buiten de barrage, maar klasseerde zich als snelste vier-fouter nog bij de beste tien. De winst in de Grote Prijs bleef in eigen land bij Dieter Vermeiren.