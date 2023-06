Greve troeft Coyle af met spectaculaire rit in GP Rotterdam

Willem Greve heeft zondagmiddag de Grote Prijs van Rotterdam gewonnen. Niet met Grandorado, maar met Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek). Met een spectaculaire rit waarin alles klopte reed Greve nog 0,90 seconden af van de onmogelijk lijkende tijd die de winnaar van vorig jaar neer had gezet. Daniel Coyle moest met Legacy (v. Chippendale Z) genoegen nemen met plaats twee.

Greve bij de prijsuitreiking: “Soms heb je dromen en we dromen er allemaal van om een klassieker te winnen in eigen land. En om dit hier vandaag te winnen met iedereen erbij met dit geweldige paard dat alles voor me doet… Het is een dag om nooit te vergeten!”

Willem Greve met Highway M TN Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Verloop barrage

Elf combinaties mochten naar de barrage in Rotterdam, waaronder maar liefst zes Nederlanders. En ook de winnaar van vorig jaar, Daniel Coyle, die in de basisomloop al had laten zien in uitstekende vorm te zijn. De eerste starter reed direct al een foutloze barrage in het technische parcours: Fransman Aurelien Leroy zette met zijn Croqsel de Blaignac (v. Ugano Sitte) 44,26 seconden neer. Dat was een goede start, maar het moest wel sneller kunnen. De tweede starter was Harrie Smolders die Uricas vd Kattevennen (v. Uriko) met perfecte rollbacks door het parcours leidde, maar na een korte struikel gevolgd door een korte draai toch een balk moest incasseren op de een-na-laatste hindernis, een grote blauwe oxer. Kevin Jochems was de vierde starter. Hij begon met Casillas van de Helle (v. Casall) goed aan de barrage, maar de rollback naar de combinatie leidde tot een touché, waarna even later toch twee balken naar beneden kwamen.

Daniel Coyle gaat binnendoor

Daniel Coyle durfde het aan om binnendoor naar de combinatie te gaan en reed daarna zulke strakke lijnen dat hij twee keer bijna een staander meenam. Maar alles bleef liggen en zo kwam de Ier bijna 4 (vier!) seconden sneller dan Leroy binnen. Ook Jur Vrieling durfde de lijn binnendoor even later aan. Met de snelle Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) had de Groninger een touche en ging er even later tóch een balk af op de blauwe oxer.

Bonhof en Thijssen

Kars Bonhof leek er op uit om een goede, maar safe gereden, barrage af te leveren met Hernandez TN (v. Kannan) en dat lukte uitstekend. Het was zeker niet het snelste rondje, maar foutloos blijven leverde Bonhof een geweldige vierde plaats in het eindklassement op. Ook Sanne Thijssen en ’tweede paard’ Hi There (v. Nabab de Reve) namen de binnenweg, waarbij ze ook even over de trekhaak van de daar geparkeerde Landrover moesten springen. De daarop volgende combinatie kwamen ze op ongelooflijke wijze door, maar de groene oxer iets verderop werd wellicht toch iets te snel aangereden. Thijssen hield de druk er voldoende op voor een hele snelle vierfouter: 41,69 seconden en plaats vijf in het eindklassement. Een resultaat dat ze na haar pech met toppaard Con Quidam op vrijdag (een val in de kwalificatie) waarschijnlijk niet had zien aankomen.

Greve doet het onmogelijke

Willem Greve was de laatste starter in de Rotterdamse barrage. De ruiter uit Markelo kwam op volle snelheid door de eerste lijnen en ging vlekkeloos binnendoor naar de combinatie, waar hij wel heel dicht op kwam. Highway M sprong echter perfect naar boven en ook het vervolg was uit het boekje. Er volgde een snelle maar uitgekiende lijn naar de groene oxer. Zelfs schuin over de blauwe hindernis die Smolders en Vrieling de kop kostte, bleek geen probleem voor Greve en zijn ontketende elfjarige hengst. De laatste hindernis zorgde niet meer voor problemen. Toen de combinatie bijna een seconde sneller dan de Ier over de streep kwam, ontplofte het Kralingse bos in gejuich terwijl de vuist van Greve de lucht in ging.

Uitslag

Bron: Horses.nl