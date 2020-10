Greve vijfde in GP Oliva, Boisset pakt winst

Willem Greve reed met de KWPN-hengst Highway M TN (v. Eldorado vd Zeshoek) naar de vijfde plek in de 2* GP van Oliva vanmiddag. De winst was voor Fransman Harold Boisset die Divine de la Roque (v. For Hero) had gezadeld. Boisset bleef de concurrentie bijna 2,5 seconden voor in de barrage.