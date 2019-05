Greve vooraan erbij in 1,40m Bonheiden

Waar er gisteren een volgprijs in zat voor Willem Greve en Gogo (VDL Zirocco Blue x Indoctro), was het duo vandaag goed voor een plaatsje in de top vijf van het 1,40m in Bonheiden.

Gisteren bleven Greve en Gogo al foutloos in de 2* 1,40m direct-op-tijd rubriek en pakte Greve met de 15e plaats nog een volgprijs mee. Vandaag lukte het de Markeloër wel om in de top van het klassement te eindigen. In de direct-op-tijd proef van vanochtend klokte de Nederlander 53,96 en viel net naast het podium op de vierde plaats.

Een Belg en twee Britten

Pieter Kenis hield de overwinning in eigen huis. De Belg klokte met Kenya van de Kleinheide (Thunder vd Zuuthoeve x Clinton) 51,33 en daar dook geen van zijn concurrenten onder. Matthew Sampson en zijn KWPN’er Firefly W (Nabab de Reve x Voltaire) werden tweede achter Kenis in 51,44 en zijn landgenoot Laura Mantel pakte een derde plaats met Muna vd Bisschop (Cornet Obolensky x Nabab de Reve).

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Horses.nl