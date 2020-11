Greve zevende in hoofdrubriek Oliva, Vogel weer aan kop

Op de Mediterrenean Tour werkte het weer niet erg mee vandaag, een aantal rubrieken moest worden afgelast. De Big Tour over 1m45 ging aan het einde van de ochtend wel door en was prooi voor de Duitser Richard Vogel, die consistent goed presteert op de Spaanse concoursen dit najaar. Met Lesson Peak (v. Lord Z) reed Vogel naar de winst. Voor Willem Greve en de achtjarige KWPN-stamboekhengst Highway M TN (v. Eldorado vd Zeshoek) was er een mooie zevende plaats.